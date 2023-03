Die Bonfiglioli S.p.A entwickelt, fertigt und vertreibt ein breites Angebot an Getriebemotoren, Elektromotoren, Umlaufrädergetrieben und Wechselrichtern. Sie ist in die drei Geschäftsbereiche Discrete Manufacturing & Process Industries, Motion & Robotics und Mobility & Wind Industries unterteilt. Bonfiglioli wurde 1956 gegründet und ist heute in 80 Ländern vertreten. Das Unternehmen verfügt über 24 Handelsniederlassungen, 15 Produktionsstätten und ein ausgedehntes Vertriebsnetz mit mehr als 550 Partnern und über 4.000 Fachkräften weltweit.