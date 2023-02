Die Böllhoff Gruppe verzeichnet einen Zuwachs von etwa 23 % im Vergleich zum pandemiegeschwächten Vorjahr. „Das Marktumfeld bleibt dennoch herausfordernd“, sagt Wilhelm A. Böllhoff. „Die Nachwirkungen von zwei Jahren COVID-19-Pandemie – wie Lieferengpässe, steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie Frachtkosten – werden uns in den kommenden Monaten weiter beschäftigen. Hinzu kommen geopolitische Risiken wie Wladimir Putins militärische Handlungen gegen die Ukraine.“



Die Absatzdelle des Jahres 2020 konnte Böllhoff 2021 in allen Weltregionen weitestgehend überwinden. Die Auslandsmärkte legten dabei weiter an Bedeutung zu. Insbesondere in Asien verzeichnete die Unternehmensgruppe ein überproportionales Wachstum. Dort stieg der Umsatz verglichen mit 2019 und 2020 um 29 % auf rund 78 Millionen Euro (2019/2020: jeweils 60 Millionen Euro). Im Absatzmarkt Deutschland bewegten sich die Umsätze im Wesentlichen auf Vor-Pandemie-Niveau. Zuwächse ergaben sich hier auch aus der Akquisition zweier Unternehmen im Jahr 2020 – der Verbindungselemente Engel GmbH aus Weingarten und der Kaiser Spezialartikel GmbH aus Arnsberg.

Umsatzplus vor allem in der Industrie

Aufgeschlüsselt nach den Kundengruppen Industrie, Automotive und Luft- und Raumfahrt legte die Böllhoff Gruppe besonders in der Industrie kräftig zu. Mit einem Umsatzanteil von 320 Millionen Euro machte diese breit gefächerte Branche 2021 rund 48 % des Gesamtumsatzes aus (2020: 42 %). „Hier sehen wir die Früchte unserer Diversifikationsstrategie“, so Michael W. Böllhoff. „Wir arbeiten stetig daran, unsere Verbindungslösungen im Hinblick auf neue Anwendungsfälle zu optimieren und so in weitere Branchen einzubringen.“ Der Automotive-Anteil am Gesamtumsatz der Böllhoff Gruppe sank um 6 % auf nun 51 %; der Luft- und Raumfahrtsektor lag mit 1,5 % Umsatzanteil auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Pandemie.

Prognose für 2022 schwierig

Aufgrund der hohen Unsicherheiten und Schwankungen im Marktumfeld der Böllhoff Gruppe kann aktuell keine verlässliche Prognose für den weiteren Jahresverlauf getroffen werden. Zwar hat das Jahr für Böllhoff in den meisten Kundensegmenten erfolgreich begonnen. Durch die unerwartete Eskalation des Ukraine-Kriegs und die noch nicht absehbaren Folgen für Lieferketten bleibt die Volatilität der Nachfrage jedoch weltweit hoch. Angesichts der Sanktionen gegenüber Russland bewertet das Unternehmen sein Engagement dort täglich neu.