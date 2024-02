Xcelerator-Integrator : avasis expandiert nach Österreich

avasis bietet jetzt auch in Österreich das Xcelerator-Portfolio von Siemens Digital Industries Software an. Dazu wurde eine neue Österreich-Niederlassung mit Sitz in Rankweil (Vorarlberg) und Standort in Linz gegründet.