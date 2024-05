Die Unternehmenslenker in aller Welt sehen offenbar Licht am Ende des Tunnels: Jeder dritte CEO weltweit schätzt die Entwicklung der Weltwirtschaft heute optimistischer ein als noch vor einem Jahr. Nur jeder Zehnte beurteilt die Wirtschaftslage dagegen negativer. In Deutschland ist das Verhältnis mit 18 Prozent Optimisten und elf Prozent Pessimisten allerdings deutlich weniger eindeutig. Zudem sieht nach wie vor die Mehrheit der Befragten weltweit (57 Prozent) und in Deutschland (71 Prozent) keine Veränderung der Lage. Mit Blick auf das eigene Unternehmen sind die meisten Manager allerdings deutlich weniger zurückhaltend: 60 Prozent der CEOs weltweit und sogar 69 Prozent in Deutschland geben an, dass sich die Absatzaussichten für ihr Unternehmen verbessert haben. Nur bei acht Prozent weltweit und 15 Prozent in Deutschland haben sich die Umsatzerwartungen eingetrübt.



Die geopolitische Situation hat sich nach Meinung von 28 Prozent der CEOs weltweit und 19 Prozent in Deutschland zum Positiven entwickelt – 13 Prozent der Unternehmenslenker weltweit und 12 Prozent in Deutschland sehen eine negative Entwicklung. "Die Konjunktur schwächelt und die Rahmenbedingungen bleiben sehr schwierig“, sagt Constantin M. Gall von EY in der Region Westeuropa. "Aber die Lage scheint sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Und die Anstrengungen der Unternehmen, mit dieser neuen Normalität – hohen Zinsen, Belastungen der Lieferketten, kriegerische Auseinandersetzungen in vielen Regionen –umzugehen, zahlen sich aus.“