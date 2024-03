Der Preis in der Kategorie „Scale!“ geht in diesem Jahr an das britische Unternehmen Malvern Panalytical und seine innovative Lösung für „Precision Farming“. Dabei handelt es sich um einen neuen Ansatz in der Landwirtschaft, der Datenanalyse und modernste Technologien nutzt, um die Pflanzenproduktion zu optimieren und ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Die innovative Lösung „Smart Return Agriculture“ von Malvern Panalytical kombiniert einen VIS-NIR-Sensor mit cloudbasierter künstlicher Intelligenz zur Messung des Stickstoffgehalts in Blättern und Boden, des Auftretens von Krankheiten und des Reifegrads von Früchten in Echtzeit. Mit dieser neuen Technologie können Landwirte den Stickstoffgehalt genau überwachen und die Düngermenge entsprechend anpassen. Das führt zu höheren Erträgen, geringeren Kosten und weniger Umweltbelastung. Düngereinsparungen von 20 bis 30 Prozent wurden in der Zusammenarbeit mit einem Bananenproduzenten bereits erzielt.