Der AI-Act wird am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten und - mit Ausnahme der spezifischen Bestimmungen - 24 Monate nach seinem Inkrafttreten Anwendung finden.



Es sind Phasen vorgesehen, in denen verschiedene Teile des Gesetzes in Kraft treten. Das Verbot von KI-Systemen mit inakzeptablen Risiken werde 6 Monate nach Inkrafttreten in Kraft treten. Die Verpflichtungen für KI-Systeme mit hohem Risiko würden jedoch erst 36 Monate nach Inkrafttreten in Kraft treten.