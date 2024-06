In der 158. Kommissionssitzung der Umweltförderung im Inland heute, Dienstag, waren die zweite Ausschreibung zur Transformation der Industrie und die neuen Förderungsprogramme aus dem Energieeffizienzprogramm zentrale Themen. Zudem wurden 611 Umweltprojekte mit einem Investitionsvolumen von rund 324,7 Millionen Euro und einem Förderungsbarwert von rund 53,5 Millionen Euro genehmigt. Durch diese Projekte können rund 86.800 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

"Wir kommen Schritt für Schritt dem Ziel eines klimaneutralen Österreich näher. Für die dafür notwendigen Investitionen ist die Umweltförderung die zentrale Unterstützung des Bundes dafür. Ich freue mich sehr, dass wir auch diesmal wieder 611 konkrete Investitionsprojekte fördern. Dieses Geld ist bestens investiert: In Klimaschutz, die heimische Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Besonders wichtig ist mir die Unterstützung für die Transformation der Industrie, für die wir insgesamt rund 3 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Damit sichern wir unseren Standort, bleiben wettbewerbsfähig und schaffen sichere Arbeitsplätze in Österreich“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Der Vorsitzende der Umweltförderkommission Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder betont: "Die Umstellung industrieller Prozesse auf CO2-freie Produktion ist eine Herkulesaufgabe und ein wesentlicher Schlüssel, um unseren nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt hinterlassen zu können. Mit Innovationskraft und kreativen Lösungsansätzen zeigen die österreichischen Unternehmen, wie der Weg in eine klimaneutrale Zukunft führen wird. Mit dem Förderprogramm unterstützen wir die Betriebe dabei, eine Schlüsselrolle im weltweiten Wettlauf zur Klimaneutralität und Zukunftsfähigkeit einzunehmen.“