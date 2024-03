Wenig überraschend zeigt die Umfrage, dass sich die CEOs der Fertigungsindustrie weiterhin stark auf die beiden Veränderungen im Zusammenhang mit Digitalisierung und ESG konzentrieren. Tatsächlich gaben die CEOs in unserer Umfrage an, dass Digitalisierung und Konnektivität ihre höchste operative Priorität zur Erreichung ihrer Wachstumsziele darstellen. Dies bedeutet, dass die Unternehmen verstärkt Industrie-4.0-Technologien und -Modelle einführen.



Auffallend ist, dass 69 Prozent der befragten CEOs angaben, dass Investitionen in generative KI ganz oben auf der Investitionsprioritätenliste ihrer Unternehmen stehen, um ihre Prozesse neu zu gestalten, Kundenerlebnisse und Interaktionen neu zu denken und letztlich die Effizienz und Agilität zu steigern. Auch das Thema ESG steht ganz oben auf der Agenda der CEOs. Viele Unternehmen haben die Bedeutung von ESG für die Gewinnung und Bindung von Spitzenkräften erkannt, wie unsere Umfrage zeigt.



Zudem sind sich die CEOs der potenziellen finanziellen Vorteile bewusst, die sich aus ihrem ESG-Engagement ergeben, darunter niedrigere Kapitalkosten und besserer Kapitalzugang. Und 71% der CEOs gaben an, dass sie bereit wären, einen Vermögenswert abzustoßen, der das ESG-Image ihres Unternehmens verwässert.