Das Engagement für den Übergang zu einer grünen Produktion variiert je nach Sektor und Region. Nur 11 Prozent der identifizierten Energieerzeugungsanlagen verfügen über Dekarbonisierungspläne. Europa ist hier am weitesten fortgeschritten: Für die Hälfte der untersuchten europäischen Energieanlagen liegen bereits Pläne vor. In den USA ist dies bei knapp einem Drittel (29%) der Anlagen der Fall. Unter den Nicht-Energieanlagen sind Öl- und Gasunternehmen zusammen mit Eisen- und Stahlunternehmen am aktivsten.