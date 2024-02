Alfred Ritirc zeigte, was die Lenze Automatisierungstechnik an ihrem komplett durchdigitalisierten Standort anstellt – etwa eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. „Momentan läuft bei uns außerdem ein Forschungsprojekt, in dem unter anderem Virtual Reality bzw. Augmented Reality genutzt wird, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Montage zu trainieren“, berichtete Ritirc.

Beim Textilproduzenten Eisbär in Feldkirchen an der Donau stellen sich rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem harten globalen Wettbewerb. Entgegen der landläufigen Meinung sei Stricken eine hochmoderne Produktionstechnologie, sagte Eisbär-Geschäftsführer Ronald Mühlböck: „Durch Digitalisierung und Automatisierung erhöhen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit am Standort Oberösterreich.“ Neueste 3D-Strickmaschinen sparen (manuelle) Arbeit und Material, weil Verschnitt wegfällt. Außerdem ermöglicht diese Technologie eine rollierende Produktionsplanung.

Einblick in eine wenig automatisierte Branche, die aber umso höheres Potenzial hat, bot Reinhard Halusa. Mit seinem Start-up Dinnity hat er sich der Automatisierung der Gastronomie verschrieben. Erste Entwicklung: ein Roboter, der am Frühstücksbuffet innerhalb kürzester Zeit frische Eierspeise zubereitet. Dabei ist das erst der Anfang, können doch laut Studien in Zukunft zwei Drittel der Gastrojobs durch Automatisierung ersetzt werden. In Zukunft wolle sich Dinnity daher auf die Automatisierung in der Systemgastronomie konzentrieren, sagte der Start-up-Gründer.