Entgeltliche Einschaltung

Zimmer Group auf der SMART : ZiMo - Flexible Roboterzelle

Preiswerte und unkomplizierte Prozessautomatisierung für kleine, mittlere und wechselnde Losgrößen, ZiMo ist die Lösung. Die flexible Roboterzelle der Zimmer Group ermöglicht dank schneller Inbetriebnahme und intuitiver Bedienung den bedenkenlosen Einstieg in die Automatisierung. Ob Montage, Pick-and-Place-Aufgaben oder für Schulungszwecke – ZiMo unterstützt Sie genau dort, wo Sie eine helfende Hand brauchen. Wählen Sie frei aus einer Fülle an Zubehör und erhalten Sie das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Komplettpaket. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!