Der Anteilskauf von Luminar durch Mercedes Benz lässt erahnen, in welche Richtung die Entwicklung autonomer Fahrzeuge gehen könnte. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die aktuelle Technologie soweit weiterzuentwickeln, dass diese in Fahrzeuge aus der Serienproduktion von Mercedes-Benz integriert werden kann. Luminar ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Automobiltechnologie, das für eine neue Dimension in der Fahrzeugsicherheit sorgen soll.

LIDAR als entscheidende Technologie

Die entscheidende Technologie dahinter nennt sich LIDAR, was ein Kürzel für Light Detection and Ranging ist. Mittels Laser wird die Umgebung hunderttausendfach in der Sekunde abgescant, um ein genaues 3D-Bild zu erhalten. Beim autonomen mobilen Roboter von Sesto und Baumüller etwa kommen bereits jetzt LIDAR-Sensoren zum Einsatz. Luminar gibt an, dass seine Sensoren selbst schwarze Gegenstände aus einer Entfernung von 250 Metern erkennen kann. Das ist möglich, da sie mit dem Laser eine eigene Lichtquelle haben. Auch die Geschwindigkeit, mit der sich entfernte Objekte bewegen, sollen sie erkennen können, sodass das Fahrzeug einschätzen kann, wo sich diese befinden werden, wenn es sich nähert. Mittels Zwei-Achsen-Scanner kann der Sensor zwei Richtungen gleichzeitig erfassen, ohne sich drehen zu müssen.

Zukünftige Standards setzen

„Diese Partnerschaft ist für die Branche wegweisend und gibt einen Ausblick darauf, wie sich hochentwickelte Sicherheitssysteme und autonomes Fahren im Pkw-Bereich als Standards etablieren werden“, meint Austin Russell, Gründer und CEO von Luminar. Sein Unternehmen soll von der Kooperation profitieren, indem Mercedes-Benz ihm mit einem datengetriebenen Entwicklungsansatz kontinuierliche Produktverbesserungen und Updates ermöglicht.

Im Dezember 2021 hat Mercedes-Benz als erster Automobilhersteller weltweit eine international gültige Systemzulassung für das hochautomatisierte Fahren (SAE Level 3) erhalten - ein Meilenstein in der Automobilentwicklung. Das hochautomatisierte Fahrsystem DRIVE PILOT wird in diesem Jahr in der S-Klasse und im EQS in Serie gehen. Die Referenzen von Luminar reichen etwa von Volvo Cars für Privatfahrzeuge und der Daimler Truck AG für Nutzfahrzeuge bis hin zu Technologiepartnern wie NVIDIA und Mobileye von Intel.