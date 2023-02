Electrolux Professional entschied sich für eine Produktplattform-Strategie und eine modulare Design-Strategie, um die Marktanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Komplexität zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit PDSVISION führte das Unternehmen die PLM Software Windchill von PTC ein. Damit erhält Electrolux Professional eine umfassende PLM-Software mit standardisierten Prozessen für Data Governance und Rückverfolgbarkeit. Electrolux Professional verzeichnet bereits enorme Fortschritte und prüft auch weitere Lösungen des PTC Portfolios, um Optimierungen in der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen.

Über Electrolux Professional

Electrolux Professional ist einer der weltweit führenden Anbieter von Großküchen-, Getränke- und Wäschereimaschinen für professionelle AnwenderInnen. Die Anwendungen und Produkte werden in 12 Fabriken in sieben Ländern hergestellt und in mehr als 110 Ländern verkauft.

Über PTC

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen Kostenoptimierungen mit zweistelligen Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern.

