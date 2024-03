Die CSRD zielt aber nicht nur darauf ab, Transparenz zu schaffen und den Nachweis zu erbringen, wie viel CO2 produziert wird, sondern es müssen auch Maßnahmen zur Reduktion definiert und deren Fortschritte nachgewiesen werden. Aktuell ist die Industrie für etwa 20 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Nur 10 Prozent davon entstehen in der eigenen Fabrik, die restlichen 90 Prozent stammen aus der vor- und nachgelagerten Lieferkette. Will man also den Product Carbon Footprint (PCF) des gesamten Ökosystems entlang der Lieferkette transparent machen und in weiterer Folge reduzieren, müssen Faktoren wie der Einkauf der Rohmaterialien und andere zugekaufte Teile ebenfalls berücksichtigt werden.