Auch bei T-Systems steht unternehmerische Nachhaltigkeit ganz oben und dazu zählt auch verantwortungsvolles Investieren. „Digitale Technologien können unternehmensübergreifend einen positiven Kreislauf schaffen. Neben weniger Energieverbrauch braucht es dafür auch intelligente IT-Systeme und das inkludiert souveräne Cloud-Dienste wie die Sovereign Cloud powered by Google Cloud“, so Lenz.



Dabei geht es um die geschäftliche Souveränität in enger Verbindung mit der digitalen Souveränität. Dazu gehört die völlige Kontrolle über den Datenzugriff. Dienste müssen einfach migrierbar sein. Der Cloud-Betreiber darf bei Weiterentwicklungen dieses Souveränitätsprinzip nicht unterhöhlen und es darf keinen unbefugten Zugriff über originäre Funktionen der Plattform geben.



„Jeder Betrieb sollte seine Systeme und Daten optimal schützen können. Als T-Systems unterstützen wir mit passgenauen Schutzmaßnahmen. Ein vergleichsweise geringes Investment verhindert Schaden – finanziell, imagemässig, bis zur unternehmerischen Existenz“, betont Lenz.