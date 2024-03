„Unsere Vision ist eine Welt, in der Software perfekt funktionieren kann. Wir machen unsere Kunden auf der ganzen Welt fit für die Herausforderungen der digitalen Transformation“ betont Bernd Greifeneder, Mitgründer und CTO von Dynatrace. Zu den weltweit mehr als 3.600 Kunden von Dynatrace zählen unter anderem die Deutsche Telekom, Porsche Informatik, XXXLutz oder SAP. Weil das Suchen, Buchen und Bezahlen von Produkten und Dienstleistungen im Internet zu einem hochkomplexen Prozess geworden ist, muss eine buchstäblich unfassbare Datenlawine beherrschbar gemacht werden.

Rund sechs Milliarden Abhängigkeiten zwischen Anwendungen auf Computern, Servern, Smartphones und anderen Infrastruktur-Elementen in der weltumspannenden Cloud-Architektur hat Dynatrace jede Millisekunde mit KI-Technologie im Auge, um digitale Prozesse der Kunden abzusichern. Die alltäglichen digitalen Interaktionen von Millionen Menschen können so reibungslos, sicher und nutzerfreundlicher funktionieren. „Dafür brauchen wir kreative, hochqualifizierte Fachkräfte, die von Forschungsdrang und dem Wunsch, etwas zu verändern, angetrieben werden. Der neue Dynatrace-Campus ist ganz bewusst als offener Dreh- und Angelpunkt für die heimische und internationale IT-, KI-, und Security-Community konzipiert“, erklärt Bernd Greifeneder. „Ich bin überzeugt, dass wir als globaler Marktführer mit einem Softwareprodukt made in Europe sowie die Stadt Linz als aufstrebender Digitalisierungs-Hotspot davon gleichermaßen profitieren werden.“