Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO von Digital Industries sagt: „Das innovative Portfolio von ebm-papst an mechatronischen Antriebssystemen und seine hochqualifizierten Mitarbeitenden passen hervorragend zu Siemens. Wir erschließen uns mit dieser Akquisition neue Geschäfts- und Kundenpotenziale in dem schnell wachsenden Markt intelligenter, batteriebetriebener Antriebslösungen in der Intralogistik sowie mobiler Roboterlösungen."

Die Produkte von IDT sind intelligente, integrierte mechatronische Systeme. Sie unterstützen die Automatisierung und Digitalisierung von Fertigungsprozessen. Die Akquisition stellt eine starke Ergänzung des Siemens Xcelerator Portfolios dar. Durch ihren Einsatz in mobilen Robotern und fahrerlosen Transportfahrzeugen sowie in der Automatisierung von Hilfsprozessen wie dem Umrüsten moderner Produktionsmaschinen sind sie ein wichtiger Hebel für mehr Flexibilität und Produktivität. Daher wird in diesem Marktsegment ein hohes Wachstum erwartet.