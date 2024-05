Bei der Trennung von Randgeschäften hat Siemens unterdessen den vorletzten und größten Schritt gemacht. Die Antriebssparte Innomotics wird für 3,5 Mrd. Euro an den US-Finanzinvestor KPS Capital Partners verkauft. Siemens zählt den Hersteller von großen Elektromotoren und Antriebssystemen mit Sitz in Nürnberg und rund 15.000 Beschäftigten schon seit längerem nicht mehr zum Kerngeschäft. Der Verkauf von sogenannten "Portfolio Companies" hat Siemens - einschließlich Innomotics - fast acht Milliarden Euro in die Kasse gespült. Von einer Handvoll Unternehmen ist nur noch das Geschäft mit Gepäckbändern und Fracht-Förderanlagen für Flughäfen übrig. Auch hier streckt Siemens schon die Fühler nach einem Käufer aus.