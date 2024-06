Senseven wurde 2021 von Michael Hettegger, Christoph Altmann und Anna Grausgruber gegründet. Innerhalb von zwei Jahren wurde gemeinsam mit dem strategischen Partner und Investor i.safe MOBILE ein mobiles und intelligentes Inspektionssystem zur Leckageerkennung in Ventilen in Gefahrenzonen entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. Senseven punktete beim EY Scale-up Award mit seiner innovativen Lösung, starkem Umsatzwachstum und internationalem Expansionskurs. Bereits heute wird das mobile Inspektionssystem zur Leckageerkennung in Ventilen von Industriekunden in Öl-und Gas, Chemie, Petrochemie, Zellstoff und Papier, Energie und Pharma in 15 Ländern eingesetzt. Und soll in 2024 noch in weiteren Ländern Einsatz finden.

„Wir freuen uns über die Auszeichnung von EY. Der Wettbewerb erlaubt auch Startups aus der Nische sichtbar zu werden und ist eine schöne Anerkennung für den täglichen harten Einsatz, den das gesamte Team leistet. Dieses Feedback bestätigt uns in unserem Tun und unserer Mission Inspektionsprozesse mit Hilfe von Digitalisierung und KI einfacher und effizienter zu gestalten.", so Michael Hettegger, CEO und Co-Founder von Senseven.

Mit der smarten Lösung verfolgt das Unternehmen ein klares Ziel: Instandhaltungsprozesse effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten, Kosten einzusparen und langfristig die Resilienz von Unternehmen zu stärken.