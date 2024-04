Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Produktion effizienter zu gestalten, wandte sich Ulmer Schokoladen in Wilhelmshaven an CoreTigo - mit dem Ziel, die neuesten IO-Link Wireless-Lösungen für die Prozessautomatisierung in der Schokoladenherstellung einzusetzen. In den flexiblen Produktionslinien von Ulmer werden mobile Maschinen eingesetzt, um Kartons mit Fertigprodukten zu verschließen. Um diese Maschinen von einer Linie zur nächsten zu bewegen, mussten jedes Mal Kabel angeschlossen werden, um die Kommunikation mit der Steuerung der Produktionslinie zu gewährleisten.

Die CoreTigo Industrial Wireless-Automatisierungslösungen ließen sich schnell an den bestehenden Maschinen von Ulmer nachrüsten. Durch die Verbindung eines Opto-Näherungssensors mit IO-Link an jeder Maschine mit der IO-Link Wireless Bridge von CoreTigo - der TigoBridge - wird eine drahtlose Echtzeit-Kommunikation zunächst zur TigoMaster IO-Link Wireless Master-Einheit und von dort über PROFINET zur SPS zur weiteren Datenverarbeitung gewährleistet. Dies ermöglicht eine vollständig drahtlose Automatisierung des Prozesses, der auf mehreren Linien in verschiedenen Hallen stattfindet. So wird beispielsweise die Zählung der gepackten Kartons vereinfacht und Ulmer ist nicht mehr auf manuelle Zählvorgänge angewiesen. Ebenso entfällt die aufwendige Verkabelung der Verpackungseinheiten bei jedem Umzug der Maschinen.

Justus Ulmer, Geschäftsführer von Ulmer Schokoladen, fasst das Ergebnis des Projektes zusammen: "Durch die Integration der industrietauglichen Wireless-Konnektivität von CoreTigo konnten wir die Produktivität und Agilität unserer Produktionslinien steigern. Wir sind deutlich flexibler geworden und können unseren Kunden auch bei sehr hohem Produktionstempo beste Qualität bieten."