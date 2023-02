Für Molnar und sein Team war klar, dass das unter anderem an den Crosser Roller Bearings liegt. „Wir kennen da eine bessere Technologie – Nadellager. Dann haben wir ein Lager entwickelt, das deutlich steifer ist.“ Fehlt noch die Übersetzung der Lagersteifigkeit auf das Getriebe, auf den gesamten Strang. Die Entwicklerinnen und Entwickler verknüpfen die Steifigkeit des neuen Lagers mit dem Wellgetriebe. Um den Cobot dann noch zu skalieren – Stichwort höhere Payload – setzt Schaeffler auf eine Kombination von Well- und Planetengetriebe.

Neues Antriebskonzept von Melior Motioon

Melior Motion hat in mehrjähriger Entwicklung ein innovatives Planetengetriebe für Industrieroboter zur Marktreife gebracht, das sich durch hohe Präzision, hervorragende Wiederholgenauigkeit, geringe Geräuschentwicklung und besondere Robustheit auszeichnet. Auf Basis dieser Technologie wurde ein modulares Plattformkonzept entwickelt. Die ersten Getriebe dieser Bauart sind seit 2017 im Markt und bewähren sich bei rapide steigender Nachfrage. „Sie suchten einen Partner, um ihre Wachstumspläne zu erfüllen. Wir haben uns sehr schnell schätzen und lieben gelernt“, unterstreicht Molnar im Gespräch.Das Unternehmen, das im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 23 Millionen Euro erzielte, beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Hameln. Ein weiterer Produktionsstandort in China ist in Planung. Derzeitige Hauptabsatzmärkte von Melior Motion sind Europa und China. Das Unternehmen wurde 2017 ins Leben gerufen, geht auf die 1908 gegründeten Stephan-Werke zurück und wurde 2011 von Premium Ltd. erworben.