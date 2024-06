Nach der Einrichtung werden die Bearbeitung und Analyse direkt auf dem SICK Inspector83x ausgeführt. Die Ergebnisse werden als Pass/Fail- oder Sensor-Werte an die Maschinensteuerung ausgegeben. Der Inspector83x ist mit zwei Anschlüssen für EtherNet/IP- und PROFINET-Integration für schnelle Datenübertragungen in industriellen Netzwerken ausgelegt. Ein dedizierter Gigabit-Ethernet-Anschluss bietet ausreichende Kapazität für die Übertragung hochauflösender Bilder und Datenlogging oder TCP/IP-Integration. Mit der integrierten Exportfunktion können per Knopfdruck benutzerdefinierte Konfigurationen für viele verbreitete speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) ausgegeben werden.



Der Inspector83x verfügt über sieben Eingänge und fünf Ausgänge. Mit den integrierten Funktionen für Verzögerung und Warteschlangen ist es möglich, die Bildausgaben der Kamera präzise auf Zeit- oder Encoder-Eingänge zu kalibrieren. Die Signale aus der Kamera können auch genutzt werden, um zum Beispiel ein Ausleitsystem mit höchster Präzision auszulösen. Der Inspector83x kann als Stand-Alone-Gerät verwendet oder über ein breites Sortiment an Zubehör in bestehende Systeme eingebunden werden. Über einen dedizierten Beleuchtungsanschluss ist der Anschluss externer Lichtquellen wie Hintergrundbeleuchtungen und Leuchtbalken möglich. Eine Variante mit Nahinfrarot (NIR) wird im Jahresverlauf 2024 verfügbar sein.