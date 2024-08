Die Website wird laufend aktualisiert. Darüber hinaus finden sich dort auch weitere Neuigkeiten im Zusammenhang mit SRCI. Zum Beispiel über die Konferenz "Get together for Robotics", die am 23. und 24. Oktober 2024 stattfindet. In Erlangen werden Roboterexperten, Anwender und SPS-Hersteller sowie Start-Ups und Teilnehmer von Universitäten erwartet. Bereits jetzt haben sich über 140 Teilnehmer angemeldet, eine Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Lag bei der Entstehung des Events der Schwerpunkt der Konferenz auf der organisationsübergreifenden Standardisierung der einheitlichen Datenschnittstelle SRCI (Standard Roboter Command Interface), stehen dieses Jahr Trends und Innovationen in der Robotik im Mittelpunkt.