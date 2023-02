Wettbewerbsanalysen im E-Commerce, Grundlage für Datensets zum Trainieren von AI-Modellen, SEO Monitoring u.v.m. – die Wiener Softwareschmiede SaaS Industries ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Schnittstellen (Application Programming Interfaces, sogenannten APIs) und Microservices. Dabei werden Daten im Hintergrund automatisiert, aggregiert und analysiert. Der US-Softwareriese Idera, Inc. mit Sitz in Houston (Texas) übernimmt nun das von Andreas Altheimer (29) und Clemens Ehrenreich (29) gegründete Unternehmen und erweitert damit sein Portfolio an APIs wie Zenscrape, Zenserp, Reviewapi, Sportdataapi und anderen Produkten. Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, jedoch befand sich der jährlich wiederkehrende Umsatz zum Zeitpunkt des Exit bei über einer Million Euro. SaaS Industries fügt der APILayer-Produktsuite 6 APIs mit 20.000 Benutzern und einer Million Euro jährlich wiederkehrender Einnahmen hinzu.

Weitere Millionen Euro, Exit für Gründer Andreas Altheimer

Für Andreas Altheimer ist es nach dem Verkauf der HR-Recruiting-Software Prescreen an Xing 2017 schon der zweite Exit innerhalb von fünf Jahren. „Dank unserer Produkte haben wir uns in den letzten 2,5 Jahren zu einem globalen Player im Bereich der Datenaggregation entwickelt. Dabei haben wir einen extrem diversen Kundenstamm aufgebaut - vom Hobby-Programmierer bis zum Großkonzern ist alles dabei.”



Mit der Akquise ergänzt Idera sein Portfolio an Schnittstellen von APILayer, die im Jänner 2021 vom US-Unternehmen von den österreichischen Brüdern Paul und Julian Zehetmayr übernommen wurde. „SaaS Industries hat in den letzten Jahren eine rasante Nachfrage nach API-Produkten verzeichnet. Ideras globale Reichweite und die kontinuierlichen Investitionen in APILayer und API-Produkte machen Idera zum perfekten Partner für SaaS Industries. Wir freuen uns auf die nächste Stufe des Wachstums von SaaS Industries", ergänzt Ehrenreich. Allerdings scheiden mit der Übernahme Ehrenreich und Altheimer aus dem Unternehmen aus.

Globaler Player der Datenaggregation

Der Wachstumserfolg von SaaS Industries basiert zum einen auf der Implementierung eines hocheffizienten Vertriebsprozesses, sowie auf einer skalierbaren Systemarchitektur, die es Kunden ermöglicht, Millionen API-Anfragen pro Tag zu bedienen. „Diese Akquise erweitert unser Portfolio auf nun 70 APIs", sagt John Burr, General Manager von APILayer.