MERLIC 5.5 erweitert seine Interkonnektivität mit der Einführung eines neuen TCP-Socket-Plugins. Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, ein in hohem Maße anpassbares textbasiertes Protokoll zu verwenden. Benutzer können nun spezifische, einfache ASCII-Nachrichten konfigurieren, die nur die für ihre Anwendung relevanten Informationen enthalten. Diese Nachrichten können problemlos von Geräten verarbeitet werden, die komplexe Protokolle wie OPC UA nicht unterstützen. Das Plug-in kann einfach innerhalb der RTE (Runtime Environment) von MERLIC konfiguriert werden und bietet somit eine einfache Lösung zur Integration von MERLIC in bestehende Systeme.

Das neue Concept Tool "Zählen mit Deep Learning" in MERLIC 5.5 ermöglicht es dem Benutzer, eine große Anzahl von Objekten effizient und genau zu zählen und gleichzeitig deren Position zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Methoden, die auf Deep Learning basieren, kann diese Funktion schnell und mit minimalem Labeling-Aufwand direkt in MERLIC trainiert werden. Dies vereinfacht den Prozess und steigert die Effizienz beim Zählen von Objekten erheblich, insbesondere in Szenarien mit verformbaren Materialien oder Schüttgütern. Gleichzeitig reduziert es den Zeit- und Kostenaufwand, der normalerweise mit dem Training von Deep-Learning-Modellen verbunden ist.