Nicht nur die hohen monetären Aufwendungen, die mit der Implementierung von KI verbunden sind, stellen die Unternehmen vor Herausforderungen. Auch der noch unklare Return on Investment (47 Prozent), offene Fragen zum Datenschutz (31 Prozent) und Schwierigkeiten bei der Integration von KI in bestehende Systeme und Prozesse (20 Prozent) stehen bei vielen ganz oben auf der Sorgenliste. Hinzu kommt, dass es vielen Unternehmen an qualifizierten Fachkräften für die Administration und Wartung von KI-Systemen mangelt. Ohne die entsprechenden Fähigkeiten bringen aber auch die ausgereiftesten KI-Systeme keinen Mehrwert.

"Durch den Einsatz neuer Technologien verändern sich die benötigten Skills. Vor allem kritisches Hinterfragen, analytisches Denken und Problemlösefähigkeit gewinnen laut etwa der Hälfte der Befragten zunehmend an Bedeutung“, hält Josef El-Rayes fest. "Künftig müssen Unternehmen eine Balance zwischen menschlicher Kreativität und technologischem Fortschritt schaffen – und das in einem Umfeld, das ständiges Lernen und Ausprobieren von neuen KI-Werkzeugen ermöglicht. Nur so kann eine von KI geprägte Arbeitswelt auch ihren vollen Nutzen entfalten.“