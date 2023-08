Die Antwort auf diese Herausforderung liegt in der IO-Link Wireless-Greifertechnologie. Diese ermöglicht eine drahtlose Echtzeitkommunikation zwischen den Greifern und der SPS-Steuerung. Die Zimmer Group integrierte den IO-Link-fähigen GEP2010 Greifer in die Anlage. Mithilfe einer Kombination aus Bridge Communication Module (BCM) am Endeffektor und Master Communication Module (MCM) an der SPS wurde eine effektive und sichere Kommunikation realisiert. Diese schnelle Datenübertragung erlaubt es, die geforderte Zykluszeit problemlos zu erreichen.