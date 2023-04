Es fehlt an Know-How – das sagen fast die Hälfte aller Befragten einer Studie auf die Frage: „Was sind die größten Hürden, die der Einführung von Intelligent Automation in Ihrem Unternehmen entgegenstehen“? Jeweils ein Drittel gaben außerdem technologische Aspekte oder hohe Implementierungskosten an.



Die ESCAD-Expertinnen und -Experten nehmen sich deshalb auf der SMART AUTOMATION AUSTRIA in Linz extra viel Zeit für Besucherinnen und Besucher, die immer noch zweifeln, ob sie die ersten Automatisierungsschritte gehen wollen.



Interessant für das fertigende Gewerbe sind dabei sowohl der ausgestellte Cobot UR10e von Universal Robots mit einem KI-basierten Kamerasystem für Pick-and-Place-Anwendungen als auch der UR5e mit Spin Schrauber. Außerdem präsentiert ESCAD das fahrerlose Transportsystem MiR250, einen AMR von Mobile Industrial Robots. Mit seiner Hilfe müssen viele Prozesse der Intralogistik nicht mehr manuell erledigt werden.



„Der Dreiklang aus Fachkräftemangel, Krieg in Europa und Klimawandel stellt die heimische Industrie vor großen Herausforderungen“, sagt Rudolf Rauch, CEO der ESCAD. „Wir helfen unseren Kunden dabei, ineffiziente Prozesse zu automatisieren. Das sichert auf lange Sicht nicht nur die Zukunft eines einzelnen Unternehmenns, sondern einer ganzen Branche.“



Die Expertinnen und Experten der ESCAD AUSTRIA GmbH werden vom 23. – 25. Mai auf der SMART AUTOMATION AUSTRIA in Linz ausstellen. Zu finden sind sie am Stand 800.