Der Softwarehersteller TIG, der unter anderem die MES-Lösung authentig entwickelt hat, ist bereits 2016 von Engel übernommen worden. Einige Jahre danach wurde der Vertrieb von authentig in die Abteilung Digital Sales geholt. Auf dem Weg zu einem "one stop shop" für digitale Lösungen integriert der Spritzgießmaschinenbauer das Know-How der TIG nun vollumfänglich in seine bestehenden Strukturen. Das Unternehmen geht zum 01. Jänner 2024 in der Engel Gruppe auf. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von Engel übernommen, auch der Stammsitz in Rankweil, im österreichischen Vorarlberg, bleibt erhalten. "Nachdem wir authentig schon einige Jahre für TIG vertreiben, ist auch dieses in dem Framework enthalten – obwohl es streng genommen keine ENGEL Entwicklung ist", erklärt eine Unternehmenssprecherin.

Spritzgießmaschinenbauer Engel stellte auf der K2022 seine Digitalstrategie inject 4.0 vor, die vorsieht, das bisherige Kundenportal zu einem Produktionsportal auszubauen. Dieses soll dann mit sämtlichen Herstellern kompatibel sein, sodass der Spritzgießer sämtliche Wertschöpfungsstufen seiner Produktion im Portal abbilden kann. „Wir möchten, dass eines Tages jeder Spritzgießer unser e-connect Portal als Standard Startseite nutzt und darauf alles findet, was er für seinen Produktionsalltag braucht“, erklärt Gerhard Dimmler, CTO die Vision der Engel Gruppe.





