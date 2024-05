Während Innovationen im Bereich KI die Vorreiterrolle von Dynatrace in der Observability und Security untermauern, baut das Softwareunternehmen weiter aus. Neben dem Ausbau des Engineering Headquarters in Linz werden auch die Entwicklungs-Labors in Wien und Graz erweitert: In Wien hat Dynatrace im Mai 2024 ein zusätzliches Stockwerk im Icon Tower am Wiener Hauptbahnhof bezogen. In Graz steht im heurigen Sommer eine Übersiedelung bevor. Dynatrace wird von den Standorten im Technopark Raaba und im Center Ost in den Impuls Campus auf den Reininghaus-Gründen ziehen. Dort werden ab dem Sommer 2024 rund 120 Mitarbeiter 3.600 m2 Büro- und Nutzfläche auf vier Etagen beziehen.

Die enorme Bedeutung, die der Standort Österreich für Dynatrace hat, untermauert alleine die Zahl der Beschäftigen an den sechs heimischen Standorten. In Linz, Wien, Graz, Klagenfurt, Hagenberg und Innsbruck sind insgesamt mehr als 1.200 hochqualifizierte Expert:innen aus mehr als 60 Nationen beschäftigt. Damit sind rund 26% der weltweiten Mitarbeiter:innen in Österreich beschäftigt.