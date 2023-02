Risikominimierung mit der CoroPlus Tool Library

Immer mehr Branchen integrieren digitale Technologien in ihre Fertigungsprozesse. Digitale Werkzeuge und die von ihnen erzeugten Daten zu zentralen Schlüsselparametern können Erkenntnisse vermitteln, die bei der herkömmlichen Bearbeitung nicht sichtbar werden. In stark regulierten Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, wo Genauigkeit und Effizienz in jeder Phase entscheidend sind, ist das von besonderer Relevanz.

Eines dieser Werkzeuge ist die Sandvik Coromant CoroPlus Tool Library, eine webbasierte Software, mit der Benutzer ihre Werkzeugbibliothek und Werkzeugbaugruppen aus Standarddaten von über 900.000 Artikeln verschiedener Werkzeughersteller aufbauen und verwalten können. Die cloudbasierte Bibliothek vereinfacht die gemeinsame Nutzung von Daten und den Import in CAM- und Simulationssoftware. Die Werkzeugdaten werden von den einzelnen Anbietern geprüft und sind mit Systemumgebungen kompatibel, die der ISO 13399 entsprechen.



Durch den Einsatz der CoroPlus Tool Library sparen Hersteller von Bauteilen für die Luft- und Raumfahrt wertvolle Zeit, da das manuelle Suchen und Eingeben von Werkzeugdaten entfällt und die Fehlermarge bei der Beschaffung von Daten aus verschiedenen Systemen verringert wird. Die zentralisierte Plattform enthält alle wesentlichen Standarddaten und minimiert Risiken.

Mit CoroPlus Connected Effizienz und Qualität steigern

Zur Optimierung von Arbeitsabläufen dient auch CoroPlus Connected mit Silent Tools Plus. Es ermöglicht eine datengestützte Prozessautomatisierung zur Steigerung von Effizienz und Produktionsqualität. Diese Anwendung ist besonders effektiv in komplexen Prozessen wie der Fertigung von Triebwerkskomponenten und Fahrwerken.

Es können Ausfallzeiten und Ressourcenverschwendung effektiv minimiert werden. Silent Tools Plus unterstützt die Sicherheit und den Schutz von Bauteilen und verbessert die Durchlaufzeiten, was insgesamt zu Produktivitätssteigerungen und zum Schutz von Anlagen und Produktion führt.

Optimierung der Gesamtanlageneffektivität mit CoroPlus Machining Insights

Um die betriebliche Effizienz und die Gesamtanlageneffektivität in den komplexen Fertigungsprozessen der Luft- und Raumfahrt zu verbessern, ist eine zuverlässige Datenerfassung und -analyse unerlässlich. CoroPlus Machining Insights bietet Ingenieuren und Maschinenbedienern einen zentralen Überblick über die Maschinendaten und ermöglicht es ihnen, den Prozess von Anfang bis Ende zu visualisieren. Das System speichert Daten von allen Maschinen und Werkzeugen und sorgt so für vollständige Betriebstransparenz. Anhand von Echtzeit- und Verlaufsberichten können die Ingenieure die Nutzung von Maschinen und Werkzeugen sowie Fehler und Performance einsehen und erhalten so Einblicke in Bereiche, in denen Verbesserungen und Prozessoptimierungen möglich sind.



Als softwarebasierte Lösung lässt sich CoroPlus Machining Insights unkompliziert in die Produktionsumgebung integrieren. Der Benutzer erhält nicht nur einen vollständigen Überblick über die Maschinenauslastung und den Bedarf an vorausschauender Wartung, sondern kann auch mehrere Standorte visualisieren. Das gibt den Fertigungsingenieuren mehr Kontrolle über die Produktion und ermöglicht eine vorausschauende Wartung sowie eine unkomplizierte Diagnose von Problemen, bevor diese sich negativ auswirken können.

Digitale Lösungen steigern Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Digitalisierung bringt erhebliche Qualitätsvorteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Zusätzlich kann sie auch zu mehr Nachhaltigkeit beitragen. Denn die digitalen Technologien von Sandvik Coromant geben Werkzeugempfehlungen, die für bestimmte Aufgaben optimiert sind und weniger Energie verbrauchen. Die Konnektivität zwischen den Maschinen trägt ebenfalls zu einem effizienteren Betrieb bei, mit kürzeren Bearbeitungszeiten und schnelleren Zyklen.

Die Technologien von Sandvik Coromant zielen darauf ab, die Automatisierung voranzutreiben und die Produktivität und Nachhaltigkeit der Prozesse zu verbessern. In Prozessen, die präzise und fehlerfrei sein müssen, können Digitalisierung und datengesteuerte Entscheidungsfindung zu deutlichen Produktivitätssteigerungen und Einsparungen führen.