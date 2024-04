Ein wichtiger Hebel zur Einsparung von Energie ist die integrierte Rückspeiseeinheit des motec. Maschinenbetreiber können sich darauf verlassen, dass regenerative Energie nicht in Bremswiderständen verloren geht, da sie automatisch und ohne zusätzliche Hardwarekosten zurück ins Netz gespeist wird. Außerdem steuert der Umrichter Synchronmotoren komplett sensorlos an. Als besonders energieeffizient erweist sich das kompakte Antriebspaket aus Getriebe, Motor und Umrichter. In Kombination sorgen die drei Komponenten für einen minimalen CO2-Fußabdruck der Anwendung. Gerade in der Intralogistik werden die Ersparnisse deutlich, denn Förderstrecken sind durchaus mehrere Kilometer lang, mit tausenden Antrieben im Einsatz – das summiert sich.

Zusätzlich verbessern Funktionen wie „VFC eco“ die Energiebilanz der Anlage. Kommt zudem Lenzes EASY System Designer zum Einsatz, ist eine optimale Auslegung des Systems garantiert. Die intelligente Software vermeidet Überdimensionierung und führt zu Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent im Vergleich zu vorherigen Auslegungen.