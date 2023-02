Zunächst ermöglicht die C14-Technologie ein schnelles Kurzschluss-Handling: im Fehlerfall erfolgt die Abschaltung in 10 Mikrosekunden - schneller als jede Sicherung, und das bei minimaler Durchlassenergie. Aufgrund des damit verbundenen niedrigen I2t-Werts wird das Gerät nur minimal belastet. Die C14-Technologie dieser Geräteserie ermöglicht die Zuordnungsart 2. Das Gerät bleibt nach Kurzschlussabschaltungen betriebsbereit und lässt sich somit wieder einschalten.



Die interaktive Menüführung des Inbetriebnahme-Assistenten erleichtert die Eingabe der Parameter und erkennt unmittelbar Fehler. Dadurch ist eine inkorrekte Kombination der Parameter stark reduziert. Die Einstellungen können beim MOTUS®C14 Connect Plus direkt über die Pfeiltasten am Gerät oder wie bei allen Gerätevarianten über die Benutzeroberfläche des ServiceTools erfolgen. Des Weiteren ist eine Parametrierung über die Kommunikationsschnittstelle möglich.

Datenanalyse und Kommunikation



Der Lösungs-Assistent zeigt dem Nutzer im Fehlerfall die möglichen Fehlerursachen auf dem Display an. Gespeicherte Werte können abgerufen und die Daten aus dem Data-Logging für weitergehende Fehleranalysen und für die vorbeugende Wartung verwendet werden.

Das Sammeln und Analysieren von Prozessdaten schafft nicht nur einen Überblick über das Gerät selbst, sondern kann auch zur Umfelddiagnose herangezogen werden. Die Kommunikation mit der Peripherie passiert hauptsächlich über den Steuerstecker. Über den IO-Link können die Daten ausgelesen werden. Und er ermöglicht einen Fernzugriff auf das Gerät - egal, wo auf der Welt man sich gerade befindet.

Weitere Schnittstellen stellen außerdem der USB-C-Anschluss, der Motor-Abgangsstecker und die CrossLink-Schnittstelle dar.

Anwendungen

Am Wesentlichsten ist natürlich die Motorstart-Funktion. Der C14 dient einerseits als Direktstarter und zudem auch als Wendestarter (bis 6,6 A). In Vorbereitung ist zudem eine Schaltanlauf-Funktion. Diese soll aber erst am WÖHNER-Stand der Hannover Messe vorgestellt werden.