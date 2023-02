Die neue Erweiterung der Software bietet ein Plus an Automatisierung bei Programmiertätigkeiten und eine weiter optimierte Qualität der Simulation. Beides ermöglicht es Unternehmen, das Potenzial ihrer Roboter- und Fabrikanlagen effizienter und nachhaltiger zu nutzen. In der aktuellsten Version überzeugt FASTSUITE E2 zudem durch neuartige Bedienelemente und deutlich gesteigerte Leistungsfähigkeit bei der OfflineProgrammierung (OLP). Im Fokus stehen OLP-Kernanwendungen, wie Lichtbogenschweißen und Laserschneiden.

Die wichtigsten Release-Neuerungen im Überblick: