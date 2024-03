Daten sind in vielen Produktionsbereichen wie Rohdiamanten, die von Sensoren systematisch gesammelt werden. Nach einem exquisiten Schliff und in Verbindung mit intelligenten Algorithmen werden sie zu einem wertvollen Schatz, der neue Chancen und Möglichkeiten eröffnet - Stichwort Condition Monitoring, Optimierung und vieles mehr. Im Produktionsumfeld bedeutet dieses „Veredeln“ der Daten jedoch oft viel Arbeit, da diese zunächst vorverarbeitet und in das gewünschte Zielformat konvertiert werden müssen. Mit ConnectX wird dies nun wesentlich einfacher.



Die Kommunikation ist bidirektional. Die Konfiguration des Datenflusses erfolgt im Handumdrehen über eine intuitive Benutzeroberfläche. So lassen sich Geräte und deren Daten im Handumdrehen in die SICK Cloud Services einbinden. Spezielle Programmier-/Protokollkenntnisse sind nicht erforderlich. Darüber hinaus bietet ConnectX verschiedene Möglichkeiten zur Aggregation von Datenströmen, was die Weiterverarbeitung vereinfacht.



ConnectX kann mit weiteren Applikationen oder als eigenständige Softwarelösung eingesetzt werden. Zukunftssicherheit an Bord: Dank eines durchdachten, modularen Ansatzes ermöglicht die Plattform ein nahtloses Zusammenspiel mit anderen digitalen Diensten und eine spätere Erweiterung ohne großen Entwicklungsaufwand. Damit eignet sich ConnectX perfekt für die Realisierung kundenspezifischer Lösungen - volle Flexibilität bei der Konfiguration inklusive.