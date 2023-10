Bosch Power Tools und FerRobotics haben am 29. September 2023 die entsprechenden Verträge unterzeichnet. Die geplante Beteiligung soll Bosch Power Tools den Zugang zu neuen Marktsegmenten im Zubehörgeschäft ermöglichen. Thomas Donato, Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Power Tools, betonte: "In Kombination mit unserem einzigartigen Portfolio an Schleifmitteln für den industriellen Einsatz entfalten die mit taktiler Empfindsamkeit ausgestatteten Roboter ihr volles Potenzial und erzeugen dadurch maximalen Mehrwert."



FerRobotics, ein Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitenden, erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich. Die genaue Höhe des Kaufpreises wurde nicht offengelegt, da die Beteiligung noch der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden bedarf.



Gegründet im Jahr 2006 von Ronald Naderer, der das Unternehmen bis heute als CEO leitet, verfolgt FerRobotics die Vision, komplexe Prozesse zu vereinfachen, Automatisierungslücken zu schließen und die Qualität von Produktionsergebnissen zu steigern. Naderer erklärt: "Unsere technologische Kernkompetenz sind kontaktintelligente Automatisierungslösungen – sozusagen mit Roboter-Fingerspitzengefühl, zuverlässig, effizient und benutzerfreundlich." Die patentierte Technologie und Produktpalette von FerRobotics haben seit über fünfzehn Jahren die Oberflächenveredelung bei Schleif- und Polierprozessen in führenden Industrien revolutioniert. Ronald Naderer wird dieses neue Kapitel weiterhin als Geschäftsführer begleiten.

