Berndorf Band, eine Tochtergesellschaft der Berndorf AG, entwickelt seit den 1930er Jahren Stahlbänder und Bandanlagen für den industriellen Einsatz in Produktions- und Transportprozessen. Heute erwirtschaftet das Unternehmen mit rund 500 Mitarbeiter:innen in sieben Tochtergesellschaften sowie Partnerfirmen in Asien, Afrika, Nord- und Südamerika über 150 Mio. Euro (2021). Berndorf Band arbeitet seit Jahrzehnten mit einem SAP-ERP-System und dem SAP-FI-Modul im Bereich des gesamten Finanz- und Rechnungswesens.