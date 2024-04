Die digitale Plattform Andritz Metris bildet die Grundlage für den Weg zum autonomen Anlagenbetrieb. Sie bietet umfassende Unterstützung für Industrieanlagen während ihres gesamten Lebenszyklus und adressiert die wichtigsten Herausforderungen der Kunden wie Betriebskosten, Prozessstabilität, Anlagenzuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Andritz hat eine Copilot-Lösung auf Basis des Microsoft Azure OpenAI Service in Metris integriert. Der Metris Copilot erleichtert die Erkennung von Anomalien und optimiert die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Eine Chat-Schnittstelle bietet Echtzeit-Einblicke in die Maschine und damit eine fundierte Entscheidungshilfe. Dies trägt dazu bei, die Anlageneffizienz, die Produktqualität und die Ressourcennutzung in der Fertigung zu steigern.

Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von Andritz: „Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein in unserer digitalen Transformation. Durch die Kombination unseres Branchenwissens mit den digitalen Lösungen von Microsoft verbessern wir unsere digitale Plattform Metris und bieten unseren Beschäftigten ein optimiertes Arbeitsumfeld, das bahnbrechende Geschäftsmodelle und einen verbesserten Kundenservice ermöglicht.“