Um Maschinenbauern Einsichten in den Ersatzteilmarkt zu liefern, bietet Markt-Pilot schon seit einiger Zeit seinen Priceradar an. Das Tool Priceradar erstellt automatisierte Marktpreisrecherchen und soll so Markttransparenz herstellen. Die finalen Preise können dort allerdings nicht gebildet werden.

Dafür gibt es ab jetzt die neue Software namens Priceguide. "In diesem Tool können unsere Kunden die Marktpreise weiterverarbeiten und in Kombination mit individuellen Einflussfaktoren, wie beispielsweise die Win-Rate oder die Marktdichte, Pricing-Regeln aufstellen und den gesamten Pricing-Prozess für die Ersatzteile automatisieren", erklärt eine Unternehmenssprecherin. Zudem simuliert das Tool direkt den Einfluss der neuen Preisbildung auf den potentiellen Umsatz, wodurch Aftersales-Preise auch nach individuellen Unternehmenszielen ausgerichtet werden können. Die Preisbildung findet also komplett im Priceguide statt und die finalen Preise können dann direkt ins ERP-System übertragen werden.

Der Priceguide funktioniert vollautomatisiert und nutzt die Daten aus der Marktpreisrecherche des Priceradars, um optimierte und validierte Preisempfehlungen für Ersatzteile zu liefern. Die Versprechen des Pricing-Tools auf einen Blick:





Automatisierte, validierte Preisempfehlungen



Umsatzsimulationen für individuelle Preisszenarien



Zeitersparnis und mehr Effizienz im Ersatzteil-Pricing

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!