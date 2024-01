Die Übernahme folgt auf die Minderheitsbeteiligung von ABB an Sevensense, nachdem das Unternehmen 2021 in das Innovations-Ökosystem von ABB aufgenommen wurde, im selben Jahr, in dem ABB ASTI Mobile Robotics übernommen hat. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Nach Pilotprojekten mit Kunden aus der Automobil- und Logistikbranche wird ABB die Technologie von Sevensense in sein AMR-Portfolio integrieren. Diese bietet eine beispiellose Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und Nutzlast.

Die Navigationstechnologie von Sevensense kombiniert künstliche Intelligenz und 3D-Vision und ermöglicht es den AMR, intelligente Entscheidungen zu treffen und zwischen festen und beweglichen Objekten in dynamischen Umgebungen zu unterscheiden. Nach der manuellen Führung erstellen die mobilen Roboter mithilfe der Visual-Simultaneous-Localization-and-Mapping-Technologie (Visual SLAM) eine Karte, die für den autonomen Betrieb verwendet wird, was die Inbetriebnahmezeit von Wochen auf Tage verkürzt und es den AMRs ermöglicht, in hochkomplexen, dynamischen Umgebungen neben Menschen zu navigieren. Die Karten werden ständig aktualisiert und von der gesamten Flotte gemeinsam genutzt, was eine sofortige Skalierbarkeit ohne Betriebsunterbrechung und eine größere Flexibilität im Vergleich zu anderen Navigationstechnologien ermöglicht.