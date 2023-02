Zum Mond ist es ein Katzensprung, den mehrere Raumfahrtnationen demnächst wiederholen wollen. Schon mit den Mitteln der 1960er- und 1970er- Jahre hat die Reise zum Erdtrabanten nur rund drei Tage gedauert. Der nächste große Zielpunkt der bemannten Raumfahrt ist aber der Mars. Zu unserem Nachbarplaneten braucht ein Raumschiff schon neun Monate, hin und zurück also anderthalb Jahre. In dieser Zeit wäre die Besatzung der Schwerelosigkeit und der starken Strahlung im All ausgesetzt. Welche Auswirkungen eine solche Dauerbelastung hat, ist noch lange nicht umfassend erforscht.

„Die Folgen von Schwerelosigkeit und kosmischer Strahlenbelastung lassen sich auf der Erde nur bedingt und unvollständig untersuchen“, sagt Aqeel Shamsul, der das BAMMsat-Projekt an der englischen Cranfield University leitet. „Experimente im All stellen uns vor besondere Herausforderungen und sind in an den ziemlich teuren Raketentransport einschließlich Astronautenzeit und Logistik geknüpft. Das wiederum schränkt die Möglichkeiten für die Forschung an biologischen Systemen unter Weltraumbedingungen stark ein.“