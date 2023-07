Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge : Stefan Hartung: "Bosch wächst mit Wasserstoff"

Bosch investiert verstärkt in Wasserstoff und beginnt mit der Produktion von Brennstoffzellen-Antrieben für Lastkraftwagen. Die Fertigung der Antriebssysteme hat am Standort Stuttgart-Feuerbach begonnen und ist für den Pilotkunden Nikola, einen US-amerikanischen Hersteller emissionsfreier Laster. Gleichzeitig startet auch in China im Werk Chongqing die Produktion solcher Antriebe. Bosch plant, bis 2030 einen Umsatz von 5 Milliarden Euro mit Wasserstoff-Technologien zu erzielen.