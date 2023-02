Energieführungsketten von Tsubaki Kabelschlepp

Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten. Damit Maschinen miteinander kommunizieren und Roboter Aufgaben übernehmen können, benötigen sie jedoch immer eine Lebensader für die Stromversorgung und den Austausch von Daten und Signalen. Hier kommen die Energieführungsketten von TSUBAKI KABELSCHLEPP ins Spiel: Sie schützen und führen die unentbehrlichen Leitungen – Kabelsalat und Kommunikationsprobleme können so gar nicht erst auftreten

Das neue Flatveyor ZP

Mit FLATVEYOR ZP profitieren AnwenderInnen von einem einfachen Austausch von Leitungen. Zudem können vorhandene Leitungen und Schläuche eingesetzt werden, was in einer Kostenreduzierung und mehr Nachhaltigkeit in der Beschaffung resultiert.

FLATVEYOR ZP basiert auf besonders haltbaren und leichtgängigen Schläuchen, die sich mit einem mitgelieferten Werkzeug leicht öffnen und schließen lassen. Diese Zip-Struktur ist sehr flexibel, öffnet sich aber nicht bei Bewegung. Der Austausch bzw. die Verwendung von bereits vorhandenen Leitungen und Schläuchen gestaltet sich dank dieser Konstruktion einfach und bequem.

Das freistehende Flachkabelsystem verfügt über integrierte Stützelemente, die eine lineare Bewegung mit hoher Geschwindigkeit ermöglichen. Die Stützelemente fungieren als zuverlässige Führungen, die entlang des vorgesehenen Mindestbiegeradius in eine Richtung bewegt werden können, wobei die Kabel und Schläuche zuverlässig geführt werden.



Das neue Flachkabelsystem ist zertifiziert nach ISO-Reinraumklasse 2 und somit für Produktionsprozesse in hygienesensiblen Branchen geeignet, in denen eine besonders partikelarme Umgebung und technische Sauberkeit gewährleistet sein muss – zum Beispiel in der Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Biowissenschaft und Pharmabranche.

