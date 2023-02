Was sind die besonderen Stärken von Pipetronics?



Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung und Herstellung von Robotersystemen, unser Know-how stützt sich dabei auf Jahrzehnte der Erfahrung. Das gilt auch für den Fahrzeugausbau und die Generatorkonstruktion. Wir bieten dem Markt und den Anwendern außerdem weitere innovative Produkte an, zum Beispiel für die punktuelle Reparatur mit Kunstharz. Und wir investieren kontinuierlich und in erheblichem Maße in weitere Entwicklungen.



Was können Sie, was andere nicht können?



Wir sind dank unserer Technologie sehr flexibel und können auf Wunsch Sonderkonstruktionen leicht in das Serienprodukt integrieren.

Denken Sie über Abwasserkanäle hinaus?



Ihre Reparatur ist ganz klar unser Kerngeschäft. Die Technik lässt sich grundsätzlich aber auch für die grabenlose Sanierung von Trinkwasserleitungen nutzen. Vorstellbar ist der Einsatz auch in anderen Leitungssystemen, etwa in der chemischen Industrie, für die Inspektion von Gasleitungen, Tankanlagen oder Druckbehältern.



Halten Sie es für möglich, dass eines Tages humanoide Roboter den Kanaldeckel aufmachen und hinabsteigen?



Möglich ist grundsätzlich fast alles. Allerdings wäre eine solche Technik äußerst komplex und teuer. Da gibt es einfachere Lösungen, die in jeder Hinsicht effizienter sind.



Könnten Sie sich auch „fliegende Roboter“ oder Drohnen für Kanäle vorstellen?



Für Inspektionsaufgaben wurden solche Maschinen bereits erfolgreich ausprobiert. Im Bereich der Reparatur halte ich ihren Einsatz nicht für sinnvoll.