„Die MSV hat langfristig einen hohen Anteil an Fachbesuchern und auch Besuchern mit hohen Entscheidungsvollmachten, also Firmeninhabern und Vertretern des Topmanagements. Deshalb kann man auf der Messe relevante Gespräche führen, die oft in abgeschlossene Aufträge münden. Dies bestätigen auch die bei der letzten MSV durchgeführten Befragungen. Kontakte zu potenziellen heimischen und internationalen Kunden konnten hier 95 % aller Aussteller anbahnen,“ so der Direktor der MSV Michalis Busios.