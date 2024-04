Es zeigt sich: Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug mit enormem Potenzial zur Optimierung und Effizienzsteigerung des Shopfloors. Vor allem Large Language Models (LLMs) und Machine Learning können, richtig eingesetzt, die Workflows in der Werkhalle revolutionieren. Operations1 arbeitet in diesem Zusammenhang an einer eigenen KI-Lösungsidee, dem Shopfloor AI Assistant.



Durch die Nutzung von LLM können Informationen durch Mitarbeitende in natürlicher Sprache abgerufen werden. Der Assistant soll Hilfestellungen geben oder Datenabfragen ermöglichen, ohne hierbei Daten zu suchen oder vorab aufbereiten zu müssen. So soll er die Mitarbeitenden in der Werkhalle zum Beispiel bei Fragestellungen während des Instandhaltungsprozesses unterstützen und Auskunft über frühes, kostenschonendes Troubleshooting und präventive Vorgehensweisen geben.



Ein weiterer Anwendungsbereich wird Computer Vision sein. Durch Machine Learning (ML) und den Einsatz von Algorithmen kann Computer Vision Muster, Objekte und relevante Merkmale in visuellen Daten wie Bilder und Videos erkennen und interpretieren. Mitarbeitende können von der KI durch Bildabgleich in Echtzeit direkt bei der Inspektion und Qualitätssicherung unterstützt werden und genaue Rückmeldungen sowie Hinweise auf mögliche Gefahren erhalten.