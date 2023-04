„Unser Highlight, das wir auf der SMART AUTOMATION AUSTRIA präsentieren, ist unser ganzheitliche IIoT-Ökosystem netFIELD, der einfache Sprung in die Welt der Digitalisierung“, sagt der Linzer Standortleiter Selim Kuljici. „netFIELD unterstützt beim Aufbau grundlegender IoT-Kommunikation. So können sich Unternehmen auf das Entwickeln individueller Anwendungen und innovativer Geschäftsmodelle konzentrieren.“



Sie finden Hilscher vom 23.-25. Mai 2023 auf der SMART gemeinsam mit der RECENDT GmbH am Messestand des Mechatronik-Clusters, Standnummer 411.