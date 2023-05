GE Digital, ein integraler Bestandteil des Energieportfolios von GE Vernova, kündigte neue Erweiterungen seiner cloudbasierten Manufacturing Execution Systems (MES)-Software im Proficy Smart Factory-Portfolio an. Die Cloud-MES-Software Proficy Smart Factory senkt die Investitionsausgaben (CAPEX) und die Betriebskosten (OPEX) im Vergleich zu On-Premise-Implementierungen. Unternehmen mit diskreten und gemischten Betriebsumgebungen kann bei der Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (TCO) um bis zu 30%, der Reduzierung der Wartungsarbeiten und der Verbesserung der Sicherheit geholfen werden.



Proficy Smart Factory Cloud MES wird vollständig als Managed Service gehostet und bietet Unternehmen eine robuste, zusammensetzbare No-Code-Technologie, um ihre Abläufe in Echtzeit zu verbessern, sowie die Flexibilität diese so einzusetzen, wie es ihren Anforderungen am besten entspricht. Mit den neuesten Funktionen und Software-Releases, die schnell über die Cloud-Infrastruktur bereitgestellt werden, können Hersteller den Aufwand für Wartungsressourcen senken und die Leistung steigern. Mit einer cloudbasierten MES-Lösung müssen sich Hersteller nicht mehr um Patches des Betriebssystems und der unterstützenden Software kümmern. Darüber hinaus können Hersteller die Sicherheit durch skalierbare Software, einschließlich GE Digital verwalteter Sicherheitsupdates, erhöhen.



Die Proficy MES-Software von GE Digital, die für cloudbasierte, lokale und hybride Implementierungen verfügbar ist, wurde im Mai 2022 von Gartner® im „Magic Quadrant™ for Manufacturing Execution Systems“ an der Spitze eingestuft. Zusätzlich wurde GE Digital im Manufacturing Execution System Competitive Ranking von ABI Research als eines der führenden Unternehmen ausgezeichnet und in Spark Matrix™: Manufacturing Execution Systems (MES) 2022 von Quadrant Knowledge Solutions anerkannt.

„Mit MES as a Service können Hersteller einen raschen Übergang zu modernen Fertigungsabläufen und Frontline-Bereitstellungen erreichen, was eine Vernetzung der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen ermöglicht“, sagte Richard Kenedi, General Manager des Geschäftsbereichs Manufacturing and Digital Plant bei GE Digital. „Wir haben unser langjähriges MES-Wissen und unsere von Analytikern anerkannte Technologie mit den neuesten Cloud-Innovationen kombiniert. Durch die Reduzierung der Kosten und des Personalaufwands, die für die Bereitstellung und Wartung eines MES erforderlich sind, kann jeder Hersteller ein anpassungsfähiges Produktionssystem implementieren und die Betriebsoptimierung in Echtzeit nutzen, um die digitale Transformation, kontinuierliche Verbesserung und Lean-Initiativen zu unterstützen. “



Mit dem cloudbasierten MES von Proficy Smart Factory können Hersteller auch Zeit sparen, da Dutzende Out-of-the-Box-Bildschirme für Prozessumgebungen sowie diskrete und gemischte Fertigungsumgebungen zur Verfügung stehen. Die Software kann die Reaktion des Bedieners durch umfangreiche Visualisierung verbessern, und Hersteller können MES-Bildschirme problemlos anpassen, ohne Code schreiben zu müssen. Unternehmen können Agilität und Konsistenz erhöhen, indem sie ihre Abläufe sowohl lokal als auch global über ein einziges, nahtloses MES verwalten.



Die MES-Software von GE Digital wird weltweit an tausenden unterschiedlichen Produktionsstandorten eingesetzt, darunter findet man Top-Unternehmen und Hersteller in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Non-Food-Verpackungsgüter, Automobil, Pharma, Luft und Raumfahrt, Chemie, Schwermaschinen und andere. Basierend auf kundenorientierten Innovationen, die geschäftskritische Ergebnisse liefern, hat die MES-Software einem Papierunternehmen geholfen, in einem Jahr 4 Millionen US-Dollar einzusparen, einschließlich 1,25 Millionen US-Dollar durch eine Anwendung zur Abfallwiederverwertung. Ein Automobilhersteller hat geschafft die Inspektionskosten um 40% zu senken und ein Getränke-Hersteller konnte die Ausfallzeiten von Abfüllanlagen um 39% verringern.