Start Up : Findustrial: "Wollen mit Finanzierungsmodell das Interesse für Kreislaufwirtschaft wecken"

„Pay-per-Use“ ist eine der großen Zukunftshoffnungen. Unter anderem Maschinenbauer bauen sich damit in unsicheren Zeiten neue Geschäftsmodelle aus. Um diese umzusetzen, bedarf es findige Finanzierungsdienstleister wie das in Schörfling am Attersee beheimatete Unternehmen Findustrial. Anfang 2022 erhielt es ein Investment in Millionenhöhe.