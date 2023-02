Der zuverlässige Betrieb der Unternehmens-IT und Fertigungsprozessen ist eine wesentliche Voraussetzung zur Sicherstellung nahezu aller Geschäftsabläufe. Dafür müssen die unternehmenskritischen Funktionen, die das Rückgrat der Betriebskontinuität bilden, aufrechterhalten werden. Um den kontinuierlichen Betrieb des Rechenzentrums und der Fertigung zu gewährleisten, ist folglich der Einsatz einer Lösung zur Notstromversorgung für jede Anwendung ein absolutes Muss. Darüber hinaus bilden wachsende Datenvolumen und steigende Energiekosten eine zusätzliche Herausforderung.



Aus Investitionssicht spielen deshalb eine hohe Effizienz sowie Flexibilität bei der Anpassung des Rechenzentrums an neue Anforderungen eine wichtige Rolle bei der Wahl einer geeigneten Notstromversorgung.



Die USV-Anlagen der Serien Centiel CumulusPower und DELTA DPH von SAPOTEC sind dreiphasige USV-Systeme mit hoher Effizienz und Verfügbarkeit bei gleichzeitig niedrigen Gesamtbetriebskosten. Damit erfüllen die USV-Anlagen in unserem Portfolio alle Anforderungen an eine Notstromversorgung für den Einsatz in besonders anspruchsvollen Anwendungsszenarien.



Speziell entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen bei datenverarbeitenden Anwendungen arbeiten die modularen USV von SAPOTEC nicht nur besonders zuverlässig, sondern sie bringen 25% mehr Leistung als andere USV-Systeme mit einem Leistungsfaktor von 0,8. Nicht zuletzt deshalb sind sie ideal geeignet zu Notstromversorgung kritischer Umgebungen.



Ein weiterer Vorteil der modularen USV-Technologie ist die Skalierbarkeit der Notstromversorgung entsprechend den jeweiligen Anforderungen der Anwendungsumgebung. Das bedeutet in der Praxis: Die in ein 19-Zoll-Gehäusen integrierte DELTA DPH bzw. Centiel CumulusPower ist zur Notstromversorgung größerer Umgebungen mit bis zu acht Leistungsmodulen vertikal erweiterbar und horizontal mit bis zu 4 DPH-Schränken im Parallelbetrieb.



Mit dem Einsatz einer modularen USV-Anlage als Notstromversorgung ergeben sich für den Betreiber eines Rechenzentrums bzw. datenverarbeitenden Systems folgende entscheidende Vorteile: